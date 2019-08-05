الدفاع المدني اللبناني: تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

تمكن عناصر الدفاع المدني اللبناني خلال الساعات الـ72 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في عدة مناطق لبنانية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن المهام توزعت على الشكل التالي :

– إخماد حرائق (عدد204):

* أحراج (عدد1) :

جبل لبنان (عدد1) : بطمه.

* أعشاب (عدد164):

بيروت (عدد1) : الكولا.

جبل لبنان(عدد43) : رومية (*2)- الجديدة – عشقوت – البربارة – البنيه – ديردوريت – الدكوانة – العزونية – الدامور- صوفر – المرادية – نيو روضة – الشويفات – عين عنوب – عين الجديدة – خلدة – غادير – السمقانية – القعقور – برجا – ذوق مصبح – جدرا – دلهون – الرميلة(2) – دوحة الحص(2) – عين قني – نبع الصفا – الناعمة – السعديات – بعقلين – عماطور – عين الحور – شانيه – بعاصير.

وأشجار : سبلين – بعورته – المرادية – بعبدات – وادي عين وزين/بتلون – المنصف.

البقاع (عدد31): السلطان يعقوب الفوقا – حوش الأمراء(2) – حي الميدان – كسارة(3) – ضهور زحلة – الكرك – وادي الدلم – المريجات – قب الياس – زحلة – كامد اللوز – لالا – جب جنين(2) – سرعين – مجدل عنجر – دورس – دير الأحمر – طاريا – نبحا – راشيا – ماسا.

وأشجار في بدنايل – قصرنبا – (بوارج – المريجات) – النبي أيلا.

وحصيد في قب الياس.

ومولد في بر الياس.

الجنوب (عدد42): كفرتبنيت – النبطية(2) – شوكين(2) – إبل السقي – كفرفالوس – الطيبة – باريش – رميش – كفررمان – كوثرية السياد – حارة صيدا – حومين – حاروف – كفرجوز – برج رحال – الحوش – قانا – شبريحا – صربا – وادي الليمون – حبوش – القرية – قبريخا – مرجعيون – الدوير(2) – شرحبيل(2) – عيتا – كفركلا – بنت جبيل – صريفا.

واشجار : النبطية – (كفرصير – قعقعية الجسر) – (ميس – حولا)(2)- الخيام – ميس الجبل – بنت جبيل.

وحصيد في عيترون.

الشمال (عدد47) : الهيكلية – حامات – السويسة – بخعون – ثمار جبيل – السنديانة – البلمند – بجدرفل – ضهر أبو ياغي – برقايل – بزبينا – بيت ملات – بشري – إيزال – دير جنين – منجز – شدرا(2) – حامات – راس مسقا – وادي خالد – التليل – الحوشب – العبدة – مجدليا – أميون – بطرماز – دير عمار – وادي هاب – كرم سدة.

وأشجار : مشمش – أبي سمراء – أميون – خريبة الجرد – السويسة – ببنين – خريبة الجندي – قلحات(2) – (جدبرا – عبرين) – حريقص – المخاضة – مزرعة بلدي – القلمون – بينو – الحوض(الكورة) – الهيشة.

* منازل (عدد11) : الشويفات – ساحل علما – القصيبة – الحدت – السوديكو – عاليه – الرحاب – مشمش – منيارة – غرفة في الصفرا وأخرى في بسابا.

* سيارات (عدد7) : وادي العرائش – دقون – البريج – البترون – عينطورة – إهدن – دراجة نارية داخل نفق المطار.

* مؤسسات(عدد2) : داخل مطعم في العقيبة – داخل مجمع تجاري في الحازمية.

* كهرباء (عدد2) : مولّد في القاع والبرج الشمالي.

* نفايات (عدد10) : كفرفو – دده – نهر الموت – إهدن.

وأعشاب : بعبدات – عكار العتيقة – عمشيت – عاليه – دده – سد البوشرية.

* مختلف (عدد7): حصيد في حوش النبي ، بر الياس ، حوشبا ، الفيضة – حقل من الشعير في حوش الرافقة – إطارات في النجارية – منور مبنى في نيو روضة.

– حوادث سير (عدد7) : فيطرون ونقل جريح الى المستشفى – بدنايل ونقل جريح الى المستشفى – برج حمود ونقل جريح الى المستشفى – الكولا ونقل جريح الى المستشفى – سليم سلام ونقل جريحة الى المستشفى – طريق عام القبيات/الهرمل وسحب جريح من داخل سيارته – طريق الجديدة ونقل جريح الى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (14) حالة طارئة – نقل جثة عامل الى المستشفى قضى جراء صعقة كهربائية في الصفرا – نقل جثة من حلبا الى المستشفى.(عدد2)

– مهمات بواسطة الدراجة النارية (عدد1) : الروشة.

– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : سحب زورق للصيد على متنه 4 أشخاص من مقابل شاطىء ضبية الى الميناء – فتح باب منزل في النقاش.

– سلامة عامة (عدد7) : حمانا – مهرجانات بيت الدين – سد شبروح – الرملة البيضا – داخل حرج بيروت – وادي شحرور – فقرا.

مجموع المهام المنفذة خلال الــ72 ساعة الأخيرة : 237 مهمة

وذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام