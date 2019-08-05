قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب محمد رعد إنه “من المفترض أن لا نكون وحدنا في مواجهة الفساد مهما كان تأثيرنا وفعاليتنا كبيرة في البلد”.

وأضاف رعد “لا نرضى لفرقاء في هذا البلد أن يعزلوا أنفسهم عن المعركة ضد الفساد، فنحن حريصون على أن يكونوا شركاء معنا ونخطي سويا الخطوات التي نقدر أن نخطيها في البداية تأسيسا لمرحلة قادمة”.

وأوضح رعد “إذا كنا نملك الجهوزية الكاملة لمواجهة حروب العدو فعلينا أن نملك الجهوزية اللازمة لحفظ ساحتنا الداخلية على قاعدة تنظيفها من الأوبئة والأمراض التي تعتري جسدها”، وتابع “هذه مسؤوليتنا ومهامنا في كل المواقع التي نتسلم مسؤوليتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام