الرئيس بري: لا استثمار ولا نهوض بالاقتصاد من دون الاستقرار السياسي والأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2019 - 15:06
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: أميركا فشلت في الحوار والدبلوماسية وزمن العنجهية والإستكبار الأميركي ولى
ظريف: الولايات المتحدة اليوم وحيدة وفي عزلة وفشلت في تشكيل تحالف دولي في الخليج
ظريف: لن نغض الطرف بعد الآن عن أي خطأ أو إعتداء علينا في الخليج
ظريف: بريطانيا شريكة في الإرهاب الإقتصادي الأميركي وعليها أن تعلم أن لذلك عواقب وتبعات
ظريف: في نيويورك قيل لي ستخضع للمقاطعة خلال أسبوعين إذا لم ترضخ لطلب لقاء الرئيس الأميركي
الرئيس نبيه بري خلال ترؤسه طاولة حوار لدعم الصناعة في عين التينة: نمر بفترة خطيرة جداً نأمل أن نتجاوزها قريباً
الرئيس بري: استمرار الوضع القائم يبقي لبنان مشوه حرب ينتظر على رصيف الصناديق والدول المانحة ويستجدي القروض
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
رئيس لجنة الإعلام والاتصالات: سنبحث الخميس المقبل قضية استئجار مبنى لشركة تاتش بقيمة 75 مليون دولار وسط بيروت
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير ينفذ عمليات واسعة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية
الحشد الشعبي والجيش العراقي يطلقان عمليات إرادة النصر الثالثة شمال قضائي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى
وزارة الأوقاف الفلسطينية: العدو ارتكب الشهر الماضي أكثر من 75 إعتداءً وانتهاكاً بحق المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي
مراسل المنار: اصابة صياد فلسطيني في اعتداء لبحرية الاحتلال على الصيادين قبالة شاطئ غزة
سانا: الجيش السوري يضبط شبكة أنفاق وتحصينات حفرها الإرهابيون بمعدات تركية في مزارع حصرايا بريف حماه الشمالي الغربي
الخارجية الأميركية: واشنطن قلقة من اعتزام تركيا تنفيذ عملية عسكرية شرق نهر الفرات في سوريا
الصحة المصرية: مقتل 19 شخصاً وإصابة 30 آخرين في انفجار أربع سيارات نتيجة حادث تصادم أمام معهد الأورام في القاهرة
النائب العام المصري يأمر بفتح تحقيق عاجل في الانفجار الذي وقع في القاهرة
الخارجية الباكستانية: سنستخدم كل الخيارات رداً على الإجراءات الهندية التي ألغت الوضع الخاص بجامو وكشمير
الرئيس بري: لا استثمار ولا نهوض بالاقتصاد من دون الاستقرار السياسي والأمني
منذ 2 ساعة
5 August، 2019
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