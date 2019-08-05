الرئيس بري: لا استثمار ولا نهوض بالاقتصاد من دون الاستقرار السياسي والأمني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 5 2019 - 15:06

الرئيس بري: لا استثمار ولا نهوض بالاقتصاد من دون الاستقرار السياسي والأمني

منذ 2 ساعة 5 August، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة