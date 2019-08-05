اليوان يهوي لمستويات ما دون 2008 بسبب التعرفة الجمركية

انخفضت العملة الصينية “اليوان” أمام الدولار لأكثر من 0.80 بالمائة ليبلغ الدولار أكثر من 7 يوانات صينية لأول مرة منذ عام 2008 وسط تكهنات بأن بكين تسمح بتخفيض قيمة العملة لمواجهة تهديد التعريفة الجمركية الأخير للرئيس دونالد ترامب.

وانخفض سعر الصرف بنسبة 1.2٪ ليصل إلى 7.0256 دولار في الساعة 10:19 صباحًا بعد أن حدد بنك الشعب الصيني سعره المرجعي اليومي عند مستوى أضعف من 6.9 للمرة الأولى منذ ديسمبر. وانخفض اليوان في الخارج بنحو 1.9٪ إلى مستوى قياسي، في حين انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.3 ٪.

يأتي هذا بعد إعلان الولايات المتحدة عن تصعيد مفاجئ للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع إعلان ترامب فرض رسوم تجارية بنسبة 10% على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار منذ الأول من سبتمبر.

ويساعد ضعف اليوان في تأجيج شكاوى واشنطن التجارية، إذ رفضت وزارة الخزانة الأميركية في مايو وصف الصين بأنها تتلاعب في العملة، لكنها قالت إنها تراقب بكين عن كثب.

المصدر: سكاي نيوز