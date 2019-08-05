ظريف: عندما أسافر الى نيويورك إنما أتوجه الى الامم المتحدة وليس لزيارة الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2019 - 10:48

ظريف: عندما أسافر الى نيويورك إنما أتوجه الى الامم المتحدة وليس لزيارة الولايات المتحدة

منذ 19 mins 5 August، 2019
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