ظريف: الولايات المتحدة هزمت في كل الحروب التي خاضتها على مدى 70 عاماً باستثناء غرينادا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2019 - 10:49

ظريف: الولايات المتحدة هزمت في كل الحروب التي خاضتها على مدى 70 عاماً باستثناء غرينادا

منذ 33 mins 5 August، 2019
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