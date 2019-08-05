ورق الغار: فوائد صحية مذهلة

يعتبر ورق الغار من الأوراق العطرية، وهو ذات لون أخضر داكن ويمكن حفظه لفترات طويلة عن طريق تجفيفه حيث يصبح لونه أخضر يميل للاصفرار.

ويتم الحصول على ورق الغار من أشجار دائمة الخضرة وهي من الأشجار العطرية المنتشرة في جميع دول العالم، وتتم زراعتها في دول البحر المتوسط وفي الهند.

ويستعمل ورق الغار في تحضير مستحضرات التجميل المختلفة وفي العطور وفي الطبخ ايضا فاضافته إلى الطعام أثناء الطهي يمنح الكثير من الفوائد الصحية ، لذلك تستخدمه السيدات أثناء طهي اللحوم والدجاج لأنه يعمل على تخفيف الدهون منها.

وبحسب العديد من الدراسات الحديثة فإنّ ورق الغار له فوائد كثيرة على الصحة ويحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد في علاج العديد من الامراض ابرزها:

– تخفيف الشعور بالألم الناتج عن الروماتيزم والتهاب المفاصل

– يحمي من أمراض الأوعية الدموية وأمراض القلب

– علاج فعال لمرض السكري لأنه يعمل على تقليل معدل نسبة السكري في الدم

– يعمل على إيقاف نزيف الأنف

– يعالج الأرق وبذلك يساعد على النوم السليم

– يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.

ورغم الفوائد الكثيرة لورق الغار إلا أن الاطباء ينصحون بعدم الإفراط في استخدامه لأنه يحتوي كمية كبيرة من الأملاح التي قد تسبب في مشاكل واضطرابات في الضغط والجهاز الهضمي.

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المصدر: ويب طب