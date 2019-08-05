الشرطة الأمريكية: منفذ هجوم أوهايو رجل أبيض وشقيقته بين ضحاياه

كشفت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، التي شهدت حادث إطلاق نار ليلة الأحد، عن هوية المهاجم، وأكدت أن شقيقته بين ضحايا الاعتداء.

وقالت الشرطة، إن الشخص الذي أطلق النار قرب حانة “نيد بيبيرس بار” في منطقة “أوريغون” بالمدينة، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، رجل أبيض يدعى “كونور بيتس”، وعمره 24 سنة، ومقيم في مدينة بيلبروك الواقعة في الولاية نفسها بالقرب من دايتون.

وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق أن مطلق النار الذي قتل بنيران عناصرها كان مرتديا سترة مضادة للرصاص.

وأعلنت سلطات أوهايو قائمة للضحايا التسع الذين قتلوا على يد المهاجم، ليتبين منها أن بينهم شقيقته، ميغان بيتس البالغة 22 عاما.

المصدر: وكالات