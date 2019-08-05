بن حبتور: ما يحدث في عدن عمل إجرامي ينفذه عملاء المستعمر الجديد

أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبدالعزيز بن حبتور اليوم الأحد أن ما يحدث في عدن بحق أهلنا في المحافظات الشمالية والغربية عمل إجرامي لا أخلاقي ولا إنساني ينفذه عملاء المستعمر الجديد.

وأوضح بن حبتور خلال حفل اختتام المراكز الصيفية أن العملاء يمارسون عملا إجراميا بحتا وجنائيا، والقانون يرصد كل هذه الممارسات وسيقدمهم يوما ما للمحاكمة والمحاسبة.

وأضاف أنه يجب أن تبقى المعارك في أطرها العسكرية وعلى عملاء الإمارات عدم إقحام المواطنين واستهدافهم من أي محافظة كانوا.

وتابع ” نحيي العاصمة صنعاء التي استوعبت كل أبناء اليمن وفتحت بيوتها وأسواقها ومتاجرها لكل المواطنين من المهرة إلى صعدة”.

ولفت بالقول “نحن في مرحلة من مراحل الانتصار بعد أن حققنا مبدأ التوازن الإستراتيجي العسكري وينبغي أن نحافظ عليه”.

المصدر: المسيرة نت