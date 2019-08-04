السيد: جنوا من أجل تغطية صفقة بناية الجراح شقير

علق النائب جميل السيد، على كلام منسوب لـ”أصدقاء الوزير محمد شقير”، عبر تغريدة على “تويتر” قال فيها: “كله من أجل تغطية صفقة بناية الجراح- شقير، جنوا، سرقة 75 مليون دولار من الشعب اللبناني بتحرز جنون، احتاروا ماذا يفعلون، فضحنا سمسراتهم، ظنوا أنهم يشوهون سمعتنا، نسوا اعتقالنا 4 سنوات، ولما عجزوا عن تهمة أو سرقة أو جنحة علينا، جاؤونا بمحمد زهير الصديق! أنظروا إفلاسهم أدناه”.

وأرفق تغريدته التي نشرها مساء اليوم بصورة عن البوست الذي نشرته صفحة “أصدقاء الوزير محمد شقير” على فايسبوك مساء الأول من آب الجاري، وفيه: “محمد شقير راسو مرفوع. محمد شقير ما ركب ملفات للناس وسجنهم. محمد شقير ما عمل 7 آب 2001. محمد شقير ما ركب ملف سيدة النجاة. محمد شقير ما ترشح لينجح بأصوات منا أصواته. محمد شقير إجا بدعم 70% من اقتصاد لبنان. محمد شقير ما بيتهم وبسب بلا دليل. محمد شقير جبلته شرف وأخلاق. محمد شقير وزير الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام