حريق التهم أشجار صنوبر في أحراج مشمش العكارية والأهالي ساعدوا الدفاع المدني في إخماده

شب حريق في أحراج بلدة مشمش العكارية، في محلة التنوب، بالقرب من قفران نحل، وأتى على عدد كبير من أشجار الصنوبر ومساحة من الأعشاب اليابسة. وناشد رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الإله زكريا وبلدية مشمش، الدفاع المدني التدخل، فلبى عناصر مركز الصدقة سريعا، وعملوا بمساعدة الأهالي على تطويق الحريق والسيطرة عليه ثم تبريد مكانه لمنع تجدده بسبب سرعة الرياح.

وشكر رئيس بلدية مشمش محمد بري عناصر الدفاع المدني، وكذلك رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع والأهالي “لأنه لولا تدخلهم السريع وتعاونهم لأكل الحريق الأخضر واليابس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام