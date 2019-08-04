الجيش أوقف مروج مخدرات اعترف بعمله مع اثنين آخرين لصالح تاجر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 4 2019 - 21:58

الجيش أوقف مروج مخدرات اعترف بعمله مع اثنين آخرين لصالح تاجر

منذ 2 ساعة 4 August، 2019
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، اليوم، البيان الآتي: “بتاريخه، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن أ.م، الذي كان أصيب بطلق ناري في رجله أطلقه المواطن أ.س خلال إشكال في محلة حي الأميركان- الحدث، على خلفية توزيع المخدرات. وأوقفت الدورية داخل المنزل المواطن أ.د، كما ضبطت كمية كبيرة من المخدرات. واعترف الموقوف بأن كلا من أ.م وأ.س يقومان بترويج المخدرات لصالح تاجر المخدرات ح.م في منطقة بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة. وسلم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة