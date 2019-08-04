السيد: أتحدى شقير أن يبرز التسجيلات وسألاحقه قانونيا على تطاوله

رد النائب جميل السيد، على وزير الاتصالات محمد شقير، بتغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها: “شقير قال لديه تسجيلات بأننا وافقنا على رأيه بشراء المبنى، ونتحداه أن يبرزها وهي موثقة بكاملها وأمام النواب، ليتبين حجم النفاق الذي يحاول أن يغطي به هذه الصفقة. والأكيد أننا عارضنا الإستئجار في السوليدير وقلنا أن كلفة الإيجار هي أضعاف سعر المبنى وأن أي مكان آخر أرخص بكثير”.

أضاف: “أما عن النعوت السافلة التي يطلقها، وكونه ليس لديه حصانة كوزير بل يعتبر موظفا كبيرا من قبلنا كمجلس نواب، فسيكون لدينا ملاحقة قانونية له على تطاوله وسفاهته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام