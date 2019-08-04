وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يناقشون في بغداد مرحلة “ما بعد داعش”

ناقش وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، في لقاء ثلاثي عقد ببغداد، عددا من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب، ودعم العراق في مرحلة ما بعد “داعش”.

وتناول اللقاء الثلاثي عددا من الملفات على رأسها ملف مكافحة الإرهاب وما بعد القضاء على تنظيم “داعش”، ومساندة العراق في ملفي إعادة الإعمار في المناطق المحررة واللاجئين.

ويشكل الملف الاقتصادي أحد الأهداف الرئيسية في العراق الذي يسعى إلى تنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المتعددة التي تتيح الانفتاح على الآخر، وكذلك تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، وترسيخ التعاون والعمل العربي المشترك.

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية في وقت سابق، على أن المجتمعين يؤكدون دعم بلدانهم لـ”القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان له السبت، إلى أن “الاجتماع يعكس حرص البلدان الثلاثة على التشاور المستمر حول مختلف القضايا المحورية التي تهم البلدان الثلاثة والمنطقة جمعاء”.

وشدد الصحاف، على أن اللقاء يأتي لتنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي جرت في القاهرة بحضور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولتحقيق الأهداف المشتركة.

ووصل وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري إلى بغداد في وقت سابق من الأحد للقاء نظيرهما العراقي محمد علي الحكيم، والمشاركة في اللقاء الثلاثي على مستوى وزراء الخارجية والذي يعقد في العاصمة العراقية.

المصدر: وكالات