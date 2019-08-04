كنعان: السلطة لا تغرنا ولا نمارسها من منطق الكيدية والتمييز ولن نقبل بحلول جزئية للنفايات

جال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في بلدة بسكنتا في زيارة شملت البلدية وتفقد المشاريع الانمائية المنجزة والتي هي في طور الانجاز ومن بينها طريق بسكنتا – صنين – زحلة بطول 16 كيلومترا وعرض 20 مترا والتي كانت مطلبا حيويا للبلدة والمتن.

وأكد كنعان اننا “سنستكمل استرداد المتن الشمالي الى الخريطة الانمائية والمشاريع بدأت مع القرار 66 ونستكملها اليوم وهي حقوق لأهلنا ومنها طريق وادي الجماجم وبسكنتا باكيش الى بسكنتا صنين وصنين زحلة التي تنجز اليوم”.

اضاف: “قوتنا من محبة الناس، والسلطة لا تغرنا ولا نمارسها من منطلق الكيدية ونرفض منطق القوة والتمييز في ممارستنا لها واستمراريتنا تنطلق من ان نكون حقاويين وعمليين في اي موقع كنا فيه”.

ولفت الى ان “البعض يعتمد سياسة الانتقادات والنق، ولكن المسؤولية تقتضي عكس ذلك، لأن البكاء لا يروي عطشانا ولا يؤمن مشاريع او يحسن الاوضاع، والرد يجب ان يكون بالعمل والانجاز والمثابرة والمتابعة لمعالجة كل المشكلات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية”.

وتابع: “ادفنوا لغة الحقد وليكن التنافس المسيحي المسيحي والوطني لاغناء وطننا لا لالغاء بعضنا لاننا دفعنا ثمن الانقسام غيابا عن الدولة والقرار وضمانة الحفاظ على الحضور هو الالتقاء على المبادىء الوطنية والتنافس ديموقراطيا”.

وفي ملف النفايات قال كنعان: “لن نقبل بحلول جزئية للنفايات في المتن وقد ابلغنا المعنيين هذا الموقف وعلى نواب المتن ان يوحدوا كلمتهم ويترجموا مواقفهم افعالا”.

وفي ملف الموازنة قال: “لقد اثبت المجلس النيابي قدرته على تخطي الانقسامات الحزبية والطائفية لاول مرة في نقاش الموازنة واقرارها وانتم مدعوون للقيام بذلك في بلدياتكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام