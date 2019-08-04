الأطراف السودانية توقع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى

وقعت الأطراف السودانية اليوم الأحد في العاصمة الخرطوم بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه أمس السبت.

وقالت مصادر مطلعة لـ”رويترز” إن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي سيوقعان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري في الـ17 من أغسطس.

وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها الانتخابات.

وسيتم تعيين رئيس الوزراء في الـ20 من أغسطس وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في الـ28 منه، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في الأول من سبتمبر.

المصدر: وكالات