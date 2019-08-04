عبد السلام: ما تشهده عدن له علاقة بأجندة تقسيمية

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، اليوم الأحد، أن ما تشهده عدن من تفشٍ لحالة الانفلات الأمني والانهيار القيمي بإثارة النزعة المناطقية ليست عفوية وإنما لها علاقةٌ بأجندة تقسيمية.

وقال عبد السلام في تغريدة لهُ “إن القوى المرتبطة بقوى العدوان تتحمل كامل المسؤولية جراء تعريضها السلم الأهلي للخطر”.

وحيا رئيس الوفد الوطني الأحرار من الشعب اليمني ممن أعلنوا مواقفهم المنددة بتلك الأفعال المشينة.

وتشهد محافظة عدن منذ يومين عمليات بطش وتهجير وإغلاق للمحلات ضد أبناء المحافظات الشمالية من قبل مرتزقة الاحتلال السعودي الإماراتي بدوافع عنصرية ومناطقية مقيتة.

المصدر: المسيرة نت