وسائل إعلام أمريكية: إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمتنزه في شيكاغو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2019 - 19:22
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الحرس الثوري الإيراني: توقيف 7 بحارة كانوا على متن السفينة المحتجزة التي تم نقلها إلى ميناء بوشهر جنوب البلاد
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: من المستحيل فرض حظر على الدبلوماسية الايرانية النشطة والمؤثرة
شمخاني: واشنطن فرضت الحظر على ظريف بعد رفضه دعوة للقاء الرئيس الأميركي والتفاوض معه
مجلة "نيويوركر" الأميركية: السيناتور الجمهوري راند بول قام بمباركة من ترامب بدعوة ظريف إلى البيت الأبيض
السلطات الأسترالية: ندرس بشكل جدي الطلب "المعقد والخطير" للولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي لحماية السفن في الخليج
الجيش السوري يوافق على وقف إطلاق النار بمناطق إدلب وريف حماه شريطة انسحاب المسلحين لمسافة 20 كيلومتراً
الوكالة الوطنية للإعلام: قوات العدو تستأنف أعمال تركيب سياج شبك فوق الجدار الاسمنتي مقابل بلدة كفركلا الحدودية
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب: على مستوى الجبل الشوف وعالية على القضاء أن يحسم الأمور بين كل الناس
اندلاع عدد من الحرائق في بلدات السويسة وبرقايل وببنين في عكار جراء ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح
المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان يوقعان على وثيقة الاعلان الدستوري
مصادر يمنية: انكسار زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان شرق الدود بجيزان استمر 9 ساعات
مصادر يمنية: تكبيد مرتزقة الجيش السعودي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال التصدي لزحفهم شرق الدود بجيزان
مصادر يمنية: استشهاد مواطن واصابة آخر في قصف سعودي على منطقة آل ثابت يمديرية قطابر الحدودية في صعدة
الداخلية التونسية: القضاء على عنصرين إرهابييْن مسلحين في جبال عرباطة بولاية قفصة
وسائل إعلام أمريكية: إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمتنزه في شيكاغو
منذ 58 mins
4 August، 2019
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