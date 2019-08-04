أول صورة للسفينة المحتجزة في إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه احتجز، اليوم الأحد، ناقلة أجنبية كانت تهرّب الوقود قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج.

وقالت القوات البحرية في الحرس الثوري، إنه تم سحب السفينة إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وتم توقيف طاقمها المكون من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة.

وذكر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري العميد رمضان زيراهي، أن السفينة كانت تهرب حمولتها إلى إحدى دول الخليج. وأشار إلى أنه تم تسليم حمولة الوقود المهرب (حوالي 800 ألف ليتر من البنزين) إلى الشركة الوطنية للمشتقات النفطية بمحافظة بوشهر.

المصدر: وكالات