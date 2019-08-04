انقطاع للتيار الكهربائي في اندونيسيا يغرق عشرات الملايين في الظلام

حرم عشرات ملايين السكان في جزيرة جاوا المكتظة في إندونيسيا من التيار الكهربائي جراء انقطاع واسع النطاق الأحد بعد أن أفادت شركة الكهرباء عن مشاكل في عدد من المحطات.

وأغرق انقطاع الكهرباء مبان بكاملها في العاصمة جاكرتا التي يسكنها قرابة ثلاثين مليون نسمة في الظلام وفرض إغلاقا موقتا لنظام قطارات النقل السريع الجديد.

وتم إجلاء الركاب من الكثير من العربات عندما انقطع التيار الكهربائي بحسب الشركة المشغلة للنظام في حين تاثرت خطوط سكك حديد في ضاحية العاصمة أيضا بالانقطاع.

ولم يشمل الانقطاع مستشفيات جاكارتا ومطار سوكارنو-هاتا الدولي لأن لديها مولداتها الخاصة، بحسب مسؤولين.

والعطل الذي بدأ حوالى الساعة 12.00 (05.00 ت غ) تسبب باضطرابات في شبكة الهاتف النقال ووضع خارج الخدمة بعض إشارات السير الأمر الذي فاقم الفوضى في حركة المرور.

وبحسب شركة الكهرباء، فإن العطل حصل عندما توقف توربين الغاز عن العمل في محطة مهمة، ومشاكل في محطة أخرى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية