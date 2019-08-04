الحرس الثوري يحتجز سفينة لتهريب الوقود بالقرب من جزيرة ” فارسي”

كشفت العلاقات العامة للحرس الثوري أن قوات البحرية التابعة للحرس أوقفت سفينة أجنبية كانت تحمل على متنها وقودا من أجل تهريبه إلى خارج البلاد.

وأفادت “وكالة مهر للأنباء” أن العلاقات العامة للحرس كشفت أن 700 ألف لتر من الوقود المهرب تم ضبطه على متن هذه السفينة الأجنبية والتي تم هدايتها بالقرب من جزيرة فارسي في الخليج.

وأضاف بيان العلاقات العامة للحرس الثوري إن “هذه السفينة تم نقلها إلى ميناء بوشهر وتم تحويل هذه الحمولة من الوقود إلى الشرطة الوطنية للصناعات النفطية في محافظة بوشهر بعد تنسيق مع المسؤولين القضائيين”.

المصدر: وكالة مهر