وهاب في حفل تربوي: القضاء هو المرجع ويجب الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والأجهزة الامنية

شدد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على “ضرورة الاحتكام الى القضاء الذي وحده يحسم الأمور بين كل الناس”، داعيا الى “الالتفاف حول الجيش وكل القوى الأمنية”.

كلام وهاب جاء خلال حفل تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية الذي أقيم في بلدة الجاهلية، والذي قال “على مستوى الجبل الشوف وعاليه وكل الجبل، يجب على القضاء ان يحسم الأمور بين كل الناس؛ ولا يجوز الهروب من القضاء او ان يحمل على القضاء او التهرب من المحاسبة لان في غياب المحاسبة يتجرأ البعض على ممارسة القتل وقطع الطرقات؛ وهذا امر بالطبع مرفوض وممنوع ان يحصل او ان يتكرر وكل ذلك يحسم من خلال القضاء والأحتكام اليه”.

وتوجه وهاب بالتحية الى الجيش بعيده، داعيا الى “الالتفاف حول المؤسسة العسكرية وقيادتها وافرادها”، مؤكدا “ان الجيش لا يوفر اي جهد الى جانب كل القوى الامنية الأخرى والذين يشكلون الضامن الأساسي لنا جميعا”.

وفي المجال التربوي، أكد وهاب “تعزيز الجامعة اللبنانية”، داعيا الدولة الى “ضرورة الاستثمار في القطاع التربوي وتعزيز وضع الجامعة الوطنية التي يتوجب عليها استقبال جميع الطلاب وهذا يستدعي نشر الفروع والكليات في كافة المناطق”.

وتوجه وهاب بالتهنئة الى جميع الطلاب الناجحين، داعيا لهم بالتوفيق والمزيد من النجاح في تحصيلهم العلمي والجامعي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام