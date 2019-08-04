الحرس الثوري الايراني يوقف سفينة أجنبية بمياه الخليج تهرب 700 ألف ليتر من الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2019 - 13:15
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شرطة دايتون: 10 قتلى و16 جريحاً في إطلاق للنار في دايتون بولاية أوهايو الأميركية ومقتل منفذ الهجوم
عدد من القتلى وعشرات الجرحى في إطلاق نار أمام أحد مراكز التسوق في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأميركية
المئات يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بتشديد قوانين حمل السلاح بعد مقتل عشرين شخصاً بهجوم تكساس
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: من الضروري أن نضع حداً لعدم اجتماع الحكومة
رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم السيد: ما تفعله المقاومة اليوم هو ايجاد توازن الردع مع العدو الصهيوني
مصادر المنار: الرئيس بري أخذ على عاتقه حل أزمة قبرشمون وعقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل
وزير الصحة اللبناني خلال زيارة لشركة ايرانية متخصصة في انتاج الأجهزة الطبية: نرحب بنقل خبرات الشركة إلى لبنان
الوكالة الوطنية: قوات العدو تستأنف أعمال تركيب سياج شبك فوق الجدار الاسمنتي مقابل بلدة كفركلا الحدودية
الحرس الثوري الايراني يوقف سفينة أجنبية قرب جزيرة فارسي بمياه الخليج تهرب 700 ألف ليتر من الوقود
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: من المستحيل فرض حظر على الدبلوماسية الايرانية النشطة والمؤثرة
شمخاني: واشنطن فرضت الحظر على ظريف بعد رفضه طلب الرئيس الأميركي بالتفاوض معه
وزير الخارجية الهندي: نجري مباحثات مع إيران بشأن إطلاق سراح الـ 18 هندياً من طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة
الجيش السوري يوافق على وقف إطلاق النار بمناطق إدلب وريف حماه شريطة انسحاب المسلحين لمسافة 20 كيلومتراً
الخارجية العراقية: اجتماع على مستوى وزراء خارجية العراق والأردن ومصر الأحد لبحث دعم العراق في إعادة الإعمار
الجامعة العربية ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير
الرئيس التركي يضع حجر الأساس لأول كنيسة سريانية في اسطنبول لتصبح أول كنيسة يتم بناؤها منذ 100 عام
الحرس الثوري الايراني يوقف سفينة أجنبية بمياه الخليج تهرب 700 ألف ليتر من الوقود
منذ 1 ساعة
4 August، 2019
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