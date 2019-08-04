الحرس الثوري الايراني يوقف سفينة أجنبية بمياه الخليج تهرب 700 ألف ليتر من الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2019 - 13:15

الحرس الثوري الايراني يوقف سفينة أجنبية بمياه الخليج تهرب 700 ألف ليتر من الوقود

منذ 1 ساعة 4 August، 2019
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