اتحاد بلديات جبل عامل يكرم طلابا متفوقين

أقام اتحاد بلديات جبل عامل، ضمن مشروع التحفيز لطلاب الحلقتين الثانية والثالثة في المدارس الرسمية، احتفالا تكريميا للطلاب المتفوقين، في قاعة حسينية المصطفى في بلدة قبريخا قضاء مرجعيون، في حضور مدير مديرية العمل البلدي في “حزب الله” في المنطقة الأولى علي الزين ومدراء المدارس وعدد من الشخصيات والفاعليات الحزبية والبلدية والاختيارية والثقافية والاجتماعية، وعدد من الطلاب وأهاليهم.

وتحدث مدير متوسطة الإمام الصدر الرسمية في قبريخا حسين الراعي عن معاناة المدارس الرسمية وخصوصا هذا العام وإيقاف التعاقد، شاكرا لاتحاد بلديات جبل عامل والبلديات تقديماته واهتمامه بمتطلبات المدارس الرسمية ضمن نطاقه.

وبعد كلمة للخريجين ألقاها الطالب خليل حسين فواز من مدرسة العديسة الرسمية، هنأ الزين الطلاب بالنجاح، وتحدث عن “أهمية المشروع الذي يهدف الى رفع المستوى العلمي وتحقيق مستويات نجاح عالية في الشهادات الرسمية، وهو جزء من الخطة التربوية الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد بهدف المساهمة في التعليم الرسمي”، ولفت إلى أن “هذا المشروع يحقق أهدافه من حيث ارتفاع مؤشرات النجاح على كل المستويات وظهر آخرها في تحقيق المرتبة الاولى في الاولمبياد العالمي للروبوت والتأهل للتصفيات العالمية التي ستجرى في هنغاريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام