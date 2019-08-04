شرطة دايتون: 9 قتلى و 16 جريحاً في اطلاق للنار في دايتون بولاية أوهايو الأميركية ومقتل منفذ العملية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2019 - 13:14

شرطة دايتون: 9 قتلى و 16 جريحاً في اطلاق للنار في دايتون بولاية أوهايو الأميركية ومقتل منفذ العملية

منذ 2 ساعة 4 August، 2019
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