مقتل المطلوب بلال العرقوب وتسليم ولديه الى مخابرات الجيش

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المطلوب بلال العرقوب قتل في عملية امنية نفذتها مجموعة من الحركة الإسلامية المجاهدة وعصبة الأنصار الإسلامية فجر اليوم في حي المنشية داخل عين الحلوة حيث تم اعتقال ولديه يوسف واسامة وتسليمهما الى مخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة.

وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في المخيم بخبر مقتل عرقوب مرفقا بصورته صريعاً ، فيما اطلق الرصاص في الهواء وارتفعت التكبيرات من بعض مآذن المخيم ابتهاجاً بمقتله.

وكان التطورات الأمنية في مخيم عين الحلوة تسارعت خلال اليومين الماضيين اثر عملية اغتيال الشاب الفلسطيني حسين علاء الدين ” الخميني” برصاص بلال عرقوب اثناء مشاركة المغدور في مسيرة داخل المخيم ، ما دفع بالقوى الاسلامية الفلسطينية بالتنسيق مع حركة فتح الى تنفيذ عملية امنية في معقل عرقوب حي الرأس الأحمر واخراجه واولاده ومجموعته من الحي المذكور، فلجأوا الى حي المنشية حيث وقع الاشتباك بينه وبين القوى الاسلامية والذي انتهى بمقتله واعتقال ولديه.

هذا ويشيع مخيم عين الحلوة اليوم الأحد جثمان المغدور حسين علاء الدين من مسجد خالد بن الوليد حيث يوارى الثرى في مقبرة درب السيم جنوبي المخيم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + موقع المنار