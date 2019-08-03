مشاهد خاصة للمنار من داخل مستعمرة #المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2019 - 22:37

مشاهد خاصة للمنار من داخل مستعمرة #المطلة

منذ 10 mins 3 August، 2019
عربي وإقليمي - فيديو - كيان العدو

مشاهد خاصة للمنار من داخل مستعمرة المطلة

 

المصدر: المنار

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