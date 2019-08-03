قتلى في إطلاق نار في مركز تجاري في تكساس الأميركية

أفادت الشرطة الأميركية أن عددا من الأشخاص قد قتلوا، بإطلاق نار حصل، في مركز تجاري في مدينة إل باسو في ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت شرطة مدينة إل باسو في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنه وصلتها تقارير عن وجود “أكثر من شخص مسلح، يطلقون النار في مركز تجاري في المدينة”.

وعند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، نشرت الشرطة تغريدة ثانية، نبهت فيها المواطنين، مما يحدث في المركز التجاري، فكتبت: “انتباه: إطلاق نار، إبقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا التجاري، الوضع ما زال يتطور، تلقينا تقارير عديدة، عن وجود أكثر من مسلح يطلقون النار”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه جرى تبادل لإطلاق النار في المركز التجاري، ولم تعرف تفاصيله بعد.

المصدر: وكالات