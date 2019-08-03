#اليمن #حجة : إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي غرب حيران ومقتل وجرح أعداد منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2019 - 22:36

#اليمن #حجة : إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي غرب حيران ومقتل وجرح أعداد منهم

منذ 39 mins 3 August، 2019
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