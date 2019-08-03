اليمن: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق جحفان في جيزان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2019 - 22:37

اليمن: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق جحفان في جيزان

منذ 47 mins 3 August، 2019
أخبار موقع المنار

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