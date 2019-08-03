وسائل إعلام أميركية: عشرات الجرحى في إطلاق نار أمام متجر وولمارت بمدينة إلباسو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2019 - 22:37

وسائل إعلام أميركية: عشرات الجرحى في إطلاق نار أمام متجر وولمارت بمدينة إلباسو

منذ 57 mins 3 August، 2019
أخبار موقع المنار

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