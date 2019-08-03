شرطة تكساس تتحدث عن تقارير لحوادث إطلاق نار عديدة في الولاية الأميركية ( سكاي نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2019 - 22:37

شرطة تكساس تتحدث عن تقارير لحوادث إطلاق نار عديدة في الولاية الأميركية ( سكاي نيوز)

منذ 1 ساعة 3 August، 2019
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