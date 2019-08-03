اليمن: انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع المجاهدين قبالة #منفذ_علب في عسير – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2019 - 20:31

اليمن: انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع المجاهدين قبالة #منفذ_علب في عسير

منذ 1 ساعة 3 August، 2019
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