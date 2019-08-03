بزي: يكفي البلاد اضاعة للوقت وهدرا للفرص

دعا النائب علي بزي الحكومة الى “الاجتماع في اسرع وقت ممكن”، وقال: “يكفي البلاد والعباد اضاعة للوقت وهدرا للفرص، خصوصا وان الظروف الراهنة تستوجب معالجة مسؤولة لكل الملفات العالقة”. واضاف “نظرتنا الى خلافاتنا السياسية شيء ونظرة الخارج الحريص على بلدنا شيء آخر”.

كلام بزي جاء خلال إستقباله وفودا بلدية وشعبية وتربوية من المنطقة، من قرى عين ابل وشقرا وبليدا وراميا وبرعشيت وعيناتا ومدراء مهنيات وثانويات ووفدا من مخاتير بنت جبيل.

اضاف: “ان الوضع الاستثنائي، اقتصاديا وماليا ومعيشيا، يتطلب حلولا وليس تأجيلا وتهميشا وتراكما في الأزمات والانقسامات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام