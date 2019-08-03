القومي استقبل وفدا فلسطينيا في صور: لوقف قرار وزير العمل

إستقبل عضو المكتب السياسي المنفذ العام لمنفذية صور في “الحزب السوري القومي الاجتماعي” محمود أبو خليل في مكتب المنفذية، وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة”، ترأسه عضو اللجنة المركزية مسؤول الجبهة في صور أبو وائل عصام، وحضر اللقاء الى أبو خليل أعضاء هيئة المنفذية.

وهنأ الوفد القومي بانتخاب الأمين فارس سعد رئيسا له، منوها بمواقف الحزب الصلبة تجاه المسألة الفلسطينية وتاريخه المشرف في الصراع من اجل فلسطين.

وأكد في بيان “أن الفصائل الفلسطينية كافة، متفقة على ضرورة وقف تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني، بشأن اليد العاملة الفلسطينية والعودة إلى الوضع السابق”.

ولفت الوفد إلى أن “قرار وزير العمل يضغط على المخيمات، وهذا الضغط يولد المزيد من الغضب، كون الفلسطينيين في المخيمات، محرومين من ابسط حقوقهم، ويأتي هذا القرار ليزيد من معاناتهم”.

وطالب القوى السياسية والكتل النيابية في لبنان ب “دعم الموقف الفلسطيني الرافض للاجراءات الجائرة بحق أبناء شعبنا في المخيمات”.

من جهته، أكد أبو خليل “أن الحزب القومي في طليعة القوى التي وقفت بوجه القرار المستهدف للفلسطينيين، وقد طالبنا الحكومة اللبنانية بوقف تنفيذ قرار وزير العمل، والذي جاء تزامنا مع طرح “صفقة القرن”، ودعوناها لتحمل مسؤولياتها وعدم ترك الأمور تخضع لأهواء بعض الوزراء للجهات التي يمثلونها”.

واعتبر “أن خنق الفلسطينيين في المخيمات والضغط عليهم بلقمة العيش، وحرمانهم من ابسط مقومات الحياة، كل هذا يتناقض مع موقف لبنان الرسمي الداعم لحق العودة والرافض للتوطين”.

وشدد على “ضروة توفير الحقوق المدنية والاجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني لتحصين موقفهم المتمسك بالعودة الى فلسطين، ورفض كل اشكال التوطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام