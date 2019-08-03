أسامة سعد: سأطعن ببعض بنود الموازنة اذا تأمن النصاب

أشار النائب اسامة سعد الى انه “سيطعن في بعض بنود الموازنة اذا تأمن النصاب”.

وتطرق في حديث اذاعي الى الوضع في المخيمات، وقال: “ان هناك عناصر ارهابية تفتعل المشاكل كما في كل المناطق اللبنانية”، مشيرا الى “ان الفصائل الفلسطينية تلعب دورا مميزا وتنسق مع الاجهزة الامنية ومع القضاء لحل كل الخلافات”.

وقال: “ان موضوع المخيم يحتاج الى معالجة تكون بالحوار لانه يجب تنظيم السلاح داخل المخيمات وهذا يجري بالتوافق”، مطالبا ب “عدم تحميل الفلسطينيين الاعباء ومساعدتهم بالاطر الممكنة كي يستطيعوا العيش بكرامة”.

ولفت الى “ان صيدا تحتضن الشعب الفلسطيني ومن يخرب داخل المخيمات هم مجموعة ارهابية وهذه المجموعة موجودة داخل الاراضي اللبنانية كافة وليس شرطا ان تكون داخل المخيمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام