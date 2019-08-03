هاشم: خطوة وزير المالية بوقف شراء مبنى لصالح الخلوي انجاز جبار

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “ان ما اقدم عليه وزير المال بوقف تنفيذ شراء مبنى لصالح احدى شركات الخليوي والذي صوره الوزير المعني ومن حوله انجازا جبارا، خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف الهدر ووضع حد للفساد الظاهر والباطن”.

كلام هاشم جاء خلال استقباله وفودا من منطقة العرقوب في منزله في شبعا، حيث قال “اليوم نستمع الى مطالب اهلنا في منطقة حاصبيا والعرقوب والتي هي اكثر من محقة وواجب الحكومة الاستجابة لمطالب الناس وتلبية احتياجات قرى العرقوب الخدماتية وسنتابع ذلك مع وزراء الخدمات من الأشغال والطاقة الى كل الإدارات ابتداء من هذا الاسبوع ولقد انتظرنا إنجاز ونشر الموازنة كي لا يبقى لدى الوزراء اي ذريعة للتهرب من تلبية حاجات هذه القرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام