الخارجية الطاجيكية: علاقاتنا وطيدة مع ايران

أشاد وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدین مهر الدین بتوطيد علاقات بلاده مع طهران، معتبراً أنها شهدت نمواً مناسباً خلال 6 اشهر من العام الجاري. وأكد سراج الدین مهر الدین، في تصريح صحفي، على تعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، مشيراً إلى أولويات السياسة الخارجية لطاجيكستان. وقال إنه “خلال الأشهر الستة الاولى من العام الجاري شهدت طهران ودوشنبه تبادل زيارات الوفود واللقاءات الثنائية على مختلف المستويات والتي بحثت مجموعة كبيرة من شؤون تمتين الأواصر وتنمية التعاون بين البلدين”.

وعدّ زيارة روحاني لبلاده ومشاركته في قمة آسيا للتفاعل وبناء الثقة في 15 حزيران/يونيو الماضي وكذلك المفاوضات بين رئيسي البلدين على هامش المؤتمر من التطورات ذات الاهمية. ووصف زيارته الرسمية لطهران في 31 ايار/ مايو لغاية 2 حزيران/ يونيو من “التطورات ذات الأهمية على صعيد توطيد العلاقات بين البلدين حيث تم التمهيد لمجالات تنمية التعاون بينهما”. ولفت الى محادثاته مع الرئيس الايراني روحاني ونظيره ظريف ووزير الطاقة رضا اردكانيان ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والثقافي بين البلدين، موضحاً أن “المحادثات اثمرت عن تمتين الاواصر، لافتاً إلى أن استئناف الرحلات الجوية بين مدينتي مشهد الايرانية ودوشنبه عاصمة بلاده من التطورات الايجابية”.

ونوّه إلى دعوة روحاني رئيس بلاده امامعلي رحمان لزيارة طهران، موضحاً أنها قيد البحث.

المصدر: وكالة أنباء فارس