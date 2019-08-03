الحكومة اليمنية تندد بما يحصل لأبناء المحافظات الشمالية من ظلم وتهجير في عدن

ندد ناطق حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن وزير الإعلام ضيف الله الشامي “بما يحصل لأبناء المحافظات الشمالية في عدن من ظلم وبطش وتهجير وإغلاق للمحلات من قبل أذناب الاحتلال ومرتزقتهم بدوافع عنصرية ومناطقية مقيتة”.

وأكد الشامي السبت “استعداد حكومة الإنقاذ الوطني لاستقبالهم وإفساح المجال لهم للعيش بكرامة والعمل بكل حرية في صنعاء أو في أي محافظة أخرى من المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة والمجلس السياسي الأعلى”.

وأشار الشامي إلى أن “حكومة الإنقاذ ستدافع عن اليمنيين أينما كانوا”، ولفت الى “صنعاء عاصمة كل اليمنيين والحاضنة الأم لكل المواطنين من شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه وكذلك الحال في بقية المحافظات غير المحتلة”، وتابع “صنعاء تتسع لكل أبناء الوطن في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار وتوفير الأسباب والظروف الممكنة والملائمة للعيش بحرية وكرامة رغم الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار”.

المصدر: موقع انصار الله