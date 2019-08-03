  ظريف: لا امتلك منزلاً في اميركا ولا حساباً بنكياً خارج ايران

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أنه لا يمتلك منزلاً ولا عقاراً في اميركا ولا حتى حساباً بنكياً خارج ايران. وکتب ظريف في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “اينستغرام” “إنني لا امتلك في اميركا منزلا ولا عقارا ولا حتى حسابا بنكيا خارج ايران.” وأوضح ظريف، رداً على تعليق لأحد رواد التواصل الاجتماعي، أنه “كان مستئجراً خلال فترة دراسته وعمله في اميركا ولم يسكن في مقر إقامة مندوبي الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الأمم المتحدة في أي وقت من الأوقات”. واضاف “إن زوجتي وابنائي لا يمتلكون ايضاً أي اموال خارج ايران”.

المصدر: وكالة أنباء فارس