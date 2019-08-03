صاروخ باليستي يمني يستهدف معسكرا للجيش السعودي قبالة نجران

استهدف صاروخ باليستي من طراز بدرF السبت، معسكرا مستحدثا للجيش السعودي قبالة نجران، وأوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع بدر F على معسكر مستحدث للجيش السعودي ومرتزقته جنوبي سقام قبالة نجران”، وأكد أن “الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية”.

ولفت سريع الى أن “هذه الضربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة لتجمعاتهم”، واوضح ان “الضربة أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين والمرتزقة وتسببت بحالة إرباك كبيرة في صفوفهم”، مشيرا إلى أنه “تم نقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران”.

وشدد سريع على أن “ضرب المعسكر المستحدث للجيش السعودي والمرتزقة يعتبر عملية استباقية كون قوى العدوان كانت تجهز للزحف والتصعيد باتجاه مواقع قواتنا في الحدود”.

المصدر: المسيرة نت