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August 3 2019 - 10:07

قتيل وعدد من الجرحى في زلزال بأندونيسيا

منذ 8 mins 3 August، 2019
زلزال اندونيسيا
أخبار دولية - اندونيسيا

قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء زلزال قوي وقع قبالة ساحل جزيرة جاوا الإندونيسية ما أدى إلى إطلاق تحذير وجيز من تسونامي، وفق ما أفادت مصادر محلية السبت.

وقالت المصادر إن “الزلزال البالغة شدته 6.9 درجات وقع مساء الجمعة وتسبب بفرار الأهالي إلى أماكن مرتفعة، فيما نزل عدد كبير من المواطنين في العاصمة جاكرتا إلى الشارع”، واضافت ان “الزلزال يمكن أن يتسبب بموجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، لكن التحذير ألغي بعد بضع ساعات”.

وأشارت المصادر إلى ان “امرأة عمرها 48 عاما توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية في أعقاب الزلزال”، وتابعت “أصيب أربعة أشخاص بجروح فيما تم إجلاء أكثر من ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، بينهم عدد من أهالي جزيرة سومطرة المجاورة”، ولفتت الى ان “أكثر من مئة مبنى أصيب بأضرار، فيما دمر قرابة 34 منزلا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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