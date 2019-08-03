قوى الامن الداخلي: توقيف 75 مطلوبا بتاريخ 2-8-2019 بجرائم مختلفة في مختلف الاراضي اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2019 - 10:08
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إعلام الرئاسة اللبنانية ينفي تقرير رويترز المنسوب لرئيس الجمهورية حول إمكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي
إعلام الرئاسة اللبنانية: رويترز فسرت على نحو خاطئ كلام الرئيس ميشال عون حول الوضع الاقتصادي
مصادر مطلعة للمنار: الرئيس عون اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري وحثّه على ضرورة الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء
مصادر للمنار: الحريري استمهل الرئيس عون أيّاما لحين عودته من سفره وإفساحا في المجال أمام خطوات جدّيّة لحل أزمة قبرشمون
مصادر للمنار: جهد رئيس مجلس النواب نبيه بري قائم وهو لا يرى الى الآن الا المصالحة والمصارحة بشكل أساسي مدخلا للحل
السودان: المجلس العسكري وحركة الاحتجاج يتوصلان لاتفاق كامل حول الإعلان الدستوري
رويترز: الوثيقة الدستورية تنص على أن جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء
قوى إعلان الحرية والتغيير: الإعلان الدستوري الذي سيتم التوقيع عليه غدا خطوة أولى سيكون لها ما بعدها
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: مصرع 14 سودانيا وإصابة 9 آخرين إثر استهداف تجمعاتهم قبالة جيزان
العميد يحيى سريع: عملية استهداف السودانيين التابعين لقوى العدوان السعودي ـ الامريكي تمت بعد عملية استخباراتية دقيقة
البنتاغون: الولايات المتحدة ستطور صواريخ جديدة بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: أفتخر بفرض الحظر عليّ من أجل الشعب الإيراني
ظريف: مع وجود الظروف الحالية فإننا سنقدم على الخطوة الثالثة في تقليص الالتزام بالاتفاق النووي
ظريف: دول 4+1 طلبت عدم القيام بالخطوة الثالثة ولكن ايران وحدها المخوّلة باتخاذ مثل هذا القرار
المتحدث باسم الخارجية البريطانية: لندن لن تدعم القرار الامريكي بإدراج اسم وزير الخارجية الايراني ضمن لائحة الحظر
المتحدث باسم الخارجية البريطانية: من المهم جعل القنوات الدبلوماسية مفتوحة في زمن التوترات المتصاعدة
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر يعلن حالة الطوارئ في كامل الأراضي التونسية لمدة شهر بسبب الأوضاع الأمنية
شرطة فرانكفورت تنفذ انتشارا كثيفا قرب محطة القطار في المدينة وتدعو لتجنب المكان
الرئيس الفنزويلي: أرفض بيان الرئيس الأميركي بشأن حصار محتمل لدولتنا وبحارنا ستظل حرة ومستقلة
قوى الامن الداخلي: توقيف 75 مطلوبا بتاريخ 2-8-2019 بجرائم مختلفة في مختلف الاراضي اللبنانية
منذ 41 mins
3 August، 2019
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