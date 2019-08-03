المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: الاثنين اول ايام عيد الاضحى المبارك

أعلن رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان ان يوم الاثنين الموافق 12 اب/اغسطس 2019 هو عيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ قبلان في بيان له السبت إنه “ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم السبت الموافق 3 اب 2019 م هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام 1440 للهجرة”.

واضاف الشيخ قبلان “وعليه فان يوم الاثنين الموافق 12 اب 2019 هو عيد الأضحى المبارك”، وتابع “نسأل الله أن يعيده على المسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والسلام، وأن يتقبل اعمال حجاج بيت الله الحرام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام