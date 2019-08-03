قوى الامن الداخلي في لبنان: ضبط 1065 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 2-8-2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2019 - 10:08

قوى الامن الداخلي في لبنان: ضبط 1065 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 2-8-2019

منذ 57 mins 3 August، 2019
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