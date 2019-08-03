المبعوث الأفريقي يعلن اتفاق الفرقاء السودانيين على الوثيقة الدستورية (وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2019 - 02:53
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المبعوث الأفريقي يعلن اتفاق الفرقاء السودانيين على الوثيقة الدستورية (وكالات)
منذ 16 mins
3 August، 2019
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