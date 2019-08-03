ترامب واثق بقدرة بلاده على التوصل إلى اتفاق جديد للأسلحة النووية مع روسيا والصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الجمعة، إنه ناقش اتفاقا نوويا جديدا مع روسيا والصين وأعرب عن ثقته في أن واشنطن ستتمكن من التوصل إليه.

وقال ترامب للصحفيين: “لقد تحدثت مع روسيا حول الاتفاق النووي، حتى يتخلصوا من بعض [الأسلحة النووية] لقد تخلصنا من بعضها”، ومن المحتمل أن نحتاج إلى إضافة الصين”.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة، “تريد ضم الصين في مرحلة ما” إلى المفاوضات حول الاتفاق الجديد.

وقال ترامب، “العلاقات جديدة، ولكن سأقول التالي: إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق يمكننا فيه تخفيض الأسلحة النووية، فإن ذلك سيكون أمرا عظيما للعالم، أنا متأكد من أن ذلك سيحدث، لقد ناقشت الأمر مع الرئيس بوتين، كما ناقشته مع الصين، والصين متحمسة جدا للمناقشات بشأن هذه المسألة”.

المصدر: سبوتنيك