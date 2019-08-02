المبعوث الاميركي : اتفاقية الولايات المتحدة مع طالبان تتعلق بالسلام في أفغانستان وليس انسحاب القوات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 2 2019 - 22:15

المبعوث الاميركي : اتفاقية الولايات المتحدة مع طالبان تتعلق بالسلام في أفغانستان وليس انسحاب القوات

منذ 43 mins 2 August، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة