وزارة الحرب الاميركية تعلن انها ستطور #صواريخ_أرض_جو جديدة بعد الخروج من #معاهدة_الأسلحة النووية المتوسطة المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 22:15

وزارة الحرب الاميركية تعلن انها ستطور #صواريخ_أرض_جو جديدة بعد الخروج من #معاهدة_الأسلحة النووية المتوسطة المدى

منذ 1 ساعة 2 August، 2019
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