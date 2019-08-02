وزارة الحرب الاميركية تعلن انها ستطور #صواريخ_أرض_جو جديدة بعد الخروج من #معاهدة_الأسلحة النووية المتوسطة المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 22:15
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إعلام الرئاسة اللبنانية ينفي تقرير رويترز المنسوب لرئيس الجمهورية حول إمكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي
إعلام الرئاسة اللبنانية: رويترز فسرت على نحو خاطئ كلام الرئيس ميشال عون حول الوضع الاقتصادي
إعلام الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون لم يشر لإمكانية الاستعانة بصندوق النقد لمعالجة الوضع المالي
إعلام الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون دعا اللبنانيين للتضحية مرحلياً لكي لا نخاطر بخسارة المكتسبات
مصادر مطلعة للمنار: الرئيس عون اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري وحثّه على ضرورة الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء
مصادر للمنار: الحريري استمهل الرئيس عون أيّاما لحين عودته من سفره وإفساحا في المجال أمام خطوات جدّيّة لحل أزمة قبرشمون
مصادر للمنار: جهد رئيس مجلس النواب نبيه بري قائم وهو لا يرى الى الآن الا المصالحة والمصارحة بشكل أساسي مدخلا للحل
الصحة الفلسطينية: اصابة 49 مواطنا بجراح مختلفة بينهم 24 برصاص جنود العدو خلال الجمعة الـ69 لمسيرات العودة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: مصرع 14 سودانيا وإصابة 9 آخرين إثر استهداف تجمعاتهم قبالة جيزان
العميد يحيى سريع: عملية استهداف السودانيين التابعين لقوى العدوان السعودي ـ الامريكي تمت بعد عملية استخباراتية دقيقة
العميد يحيى سريع: قوتنا الصاروخية نجحت في ضرب هدف عسكري في الدمام بالعمق السعودي
العميد يحيى سريع: قوتنا الصاروخية ضربت هدف الدمام بصاروخ باليستي بعيد المدى من طراز بركان 3
الخارجية الروسية: إنهاء واشنطن معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى ينذر باحتمال بدء سباق تسلح جديد
الخارجية الروسية: واشنطن ارتكبت "خطأ فادحا" بإنهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى
المتحدث باسم الخارجية البريطانية: لندن لن تدعم القرار الامريكي بإدراج اسم وزير الخارجية الايراني ضمن لائحة الحظر
المتحدث باسم الخارجية البريطانية: من المهم جعل القنوات الدبلوماسية مفتوحة في زمن التوترات المتصاعدة
البنتاغون: الولايات المتحدة ستطور صواريخ جديدة بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر يعلن حالة الطوارئ في كامل الأراضي التونسية لمدة شهر بسبب الاوضاع الامنية
زلزال قوته 7.4 درجات قبالة السواحل الاندونيسية ووكالة إدارة الكوارث تحذر من أنه قد يتسبب بتسونامي
شرطة فرانكفورت تنفذ انتشارا كثيفا قرب محطة القطار في المدينة وتدعو لتجنب المكان
وزارة الحرب الاميركية تعلن انها ستطور #صواريخ_أرض_جو جديدة بعد الخروج من #معاهدة_الأسلحة النووية المتوسطة المدى
منذ 1 ساعة
2 August، 2019
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