“الوكالة الوطنية للاعلام”: وفاة الفتى (ا. سقسوق -12 عاما) بعدما سقطت ألواح خشبية عليه في محل نجارة ببلدة حناويه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 22:15

“الوكالة الوطنية للاعلام”: وفاة الفتى (ا. سقسوق -12 عاما) بعدما سقطت ألواح خشبية عليه في محل نجارة ببلدة حناويه

منذ 1 ساعة 2 August، 2019
أخبار موقع المنار

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